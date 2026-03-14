Galerías
50º aniversario del CPI O Cruce, en imágenes
En el acto se rindió homenaje a Milagros Trigo, directora durante 30 años, que pasó casi 40 en el centro
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Aniversario O Cruce
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Raúl López
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-030
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-020
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-017
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-016
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-010
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-013
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-012
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-008
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-007
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-006
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-005
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-003
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-004
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-002
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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cpi o cruce cerceda-001
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RaÃºl LÃ³pez Molina
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50 aniversario del colegio O Cruce de Cerceda
50 aniversario del colegio O Cruce de Cerceda
Raúl López Molina
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cpi o cruce cerceda-026_51323.66 (1)
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RaÃºl LÃ³pez Molina