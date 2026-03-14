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50º aniversario del CPI O Cruce, en imágenes

En el acto se rindió homenaje a Milagros Trigo, directora durante 30 años, que pasó casi 40 en el centro

Redacción
14/03/2026 20:35
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