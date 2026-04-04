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Viernes Santo en Fisterra, en imágenes
1.
Actos del Viernes Santo en Fisterra
La devoción y la fe llenaron Fisterra este Viernes Santo, con los actos centrales de la Semana Santa en el municipio
Darío Gómez
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Actos del Viernes Santo en Fisterra
La devoción y la fe llenaron Fisterra este Viernes Santo, con los actos centrales de la Semana Santa en el municipio
Darío Gómez
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Actos del Viernes Santo en Fisterra
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