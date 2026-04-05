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Domingo de Resurrección de Fisterra, en imágenes
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Domingo de Resurrección en Fisterra
Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
Darío Gómez
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Domingo de Resurrección en Fisterra
Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
Darío Gómez
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Domingo de Resurrección en Fisterra
Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
Darío Gómez
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Domingo de Resurrección en Fisterra
Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
Darío Gómez
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Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
Darío Gómez
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Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
Darío Gómez
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Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
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Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
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Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
Darío Gómez
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Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
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Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo
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