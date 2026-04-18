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Animada Festa dos Maiores de Zas
1.
Comida de los mayores de Zas
El polideportivo municipal de Zas acogió la Festa dos Maiores, en la que participaron unos 850 vecinos
Raúl López Molina
1.
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