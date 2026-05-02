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La Festa dos Maiores de Ponteceso, en imágenes

Raúl López
02/05/2026 18:23
Centenares de vecinos mayores de 65 años de todas las parroquias de Ponteceso disfrutaron este sábado de la Festa dos maiores en el pabellón municipal
1.
Comida dos maiores de Ponteceso
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