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La Festa dos Maiores de Ponteceso, en imágenes
1.
Comida dos maiores de Ponteceso
Centenares de vecinos mayores de 65 años de todas las parroquias de Ponteceso disfrutaron este sábado de la Festa dos maiores en el pabellón municipal
Raúl López Molina
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