Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Acto de entrega de los premios de fotografía de Carballo

Mar Casal
06/05/2026 21:41
Los ganadores del premio Xosé Manuel Eirís
1.
Los ganadores del premio Xosé Manuel Eirís
Los ganadores del premio Xosé Manuel Eirís
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal

Lo más leído

Te puede interesar

Los ganadores del premio Xosé Manuel Eirís

Acto de entrega de los premios de fotografía de Carballo
Mar Casal
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales

Las protestas por la educación en Cee y Carballo, en imágenes
Fuentes Cee
La tercera etapa de La Vuelta femenina pasó esta tarde por Carballo dejando imágenes espectaculares

Espectacular paso por Carballo de La Vuelta femenina
Mar Casal
Malpica rindió homenaje a sus mayores en una nueva edición de la fiesta de la tercera edad de la que disfrutaron los vecinos

Malpica rinde homenaje a sus mayores
Raúl López