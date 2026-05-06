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Acto de entrega de los premios de fotografía de Carballo
1.
Los ganadores del premio Xosé Manuel Eirís
Los ganadores del premio Xosé Manuel Eirís
Mar Casal
1.
Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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Entrega de los premios Xosé Manuel Eirís de Carballo
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
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El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición
Mar Casal