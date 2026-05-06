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Las protestas por la educación en Cee y Carballo, en imágenes

Mar Casal y Fuentes Cee
06/05/2026 21:08
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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1.
Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Cristian Trillo
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
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Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
1.
Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
1.
Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
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Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
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Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
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Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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