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Las protestas por la educación en Cee y Carballo, en imágenes
1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
1.
Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
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Manifestación por la educación pública en Cee
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad
Cristian Trillo
1.
Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
1.
Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Manifestacion por la calidad de la educación púbica en Carballo (1)
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales
Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal
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Mar Casal