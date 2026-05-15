Galerías
Graduación del IES Agra de Leborís, en imágenes
1.
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas
Mar Casal
1.
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas
Mar Casal
1.
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas
Mar Casal
1.
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas
Mar Casal
1.
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas
Mar Casal
1.
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas
Mar Casal
1.
Acto de graduación de los alumnos de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas
Mar Casal