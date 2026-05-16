Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La final de las bases de la Copa da Costa, en imágenes

Raúl López
16/05/2026 22:53
Los jugadores del Ponteceso alzando el trofeo
1.
copa da costa juvenil
Los jugadores del Ponteceso alzando el trofeo
Raúl López
Los infantiles de Os Miudos con la copa
1.
copa da costa infantil
Los infantiles de Os Miudos con la copa
Raúl López
Los cadetes del Xallas posando tras recibir el trofeo
1.
copa da costa cadete
Los cadetes del Xallas posando tras recibir el trofeo
Raúl López
La concejala Raquel Fondo haciendo entrega de la Copa al capital del Ponteceso
1.
copa da costa juvenil
La concejala Raquel Fondo haciendo entrega de la Copa al capital del Ponteceso
Raúl López
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
1.
Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina

Lo más leído

Te puede interesar

Los jugadores del Ponteceso alzando el trofeo

La final de las bases de la Copa da Costa, en imágenes
Raúl López
A rúa Coruña de Carballo colleu o acto 'Pegadas de Muller' para celebrar o Día das Letras Galegas

Letras Galegas con voz de muller en Carballo
Raúl López
Este viernes abrió sus puertas junto a la iglesia de Bértoa el centro de salud natural y yoga Lyss Natura, una iniciativa de Anxela Abelenda

Lyss Natura abre sus puertas en Bértoa
Mar Casal
Este viernes los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Agra de Leborís de A Laracha celebraron su acto de graduación luciendo sus mejores galas

Graduación del IES Agra de Leborís, en imágenes
Mar Casal