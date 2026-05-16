Galerías
La final de las bases de la Copa da Costa, en imágenes
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copa da costa juvenil
Los jugadores del Ponteceso alzando el trofeo
Raúl López
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copa da costa infantil
Los infantiles de Os Miudos con la copa
Raúl López
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copa da costa cadete
Los cadetes del Xallas posando tras recibir el trofeo
Raúl López
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copa da costa juvenil
La concejala Raquel Fondo haciendo entrega de la Copa al capital del Ponteceso
Raúl López
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina
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Final da Copa da Costa de categorías base
Ponteceso, Xallas y Os Miudos son los nuevos campeones en juveniles, cadetes e infantiles de la Copa da Costa
Raúl López Molina