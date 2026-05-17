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El Pequebasket de Carballo, en imágenes
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
Raúl López Molina
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
Raúl López Molina
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
Raúl López Molina
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
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Raúl López Molina
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Raúl López Molina
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Raúl López Molina
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