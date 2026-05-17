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El Pequebasket de Carballo, en imágenes

Raúl López
17/05/2026 22:31
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
Raúl López Molina
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
Raúl López Molina
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
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Raúl López Molina
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
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Raúl López Molina
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
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Carballo acogió una nueva edición del Pequebasket
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Raúl López Molina
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Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
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