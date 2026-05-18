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Primera jornada del Pint of Science de Carballo, en imágenes

Mar Casal
18/05/2026 21:22
Carballo puso en marcha este lunes una nueva edición de Pint of Science con el químico David Castro y la historiadora Désirée Domínguez en el bar Marabú
1.
Pint of Sciencie lleva la ciencia a los bares de Carballo
Carballo puso en marcha este lunes una nueva edición de Pint of Science con el químico David Castro y la historiadora Désirée Domínguez en el bar Marabú
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