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El Pint of Science se despide en el Mercado carballés

Mar Casal
20/05/2026 20:35
El Pint of Science se despidió este miércoles hasta el próximo año con las charlas de Olalla Rama e Isabel García
1.
Tercera jornada del Pint of Science de Carballo
El Pint of Science se despidió este miércoles hasta el próximo año con las charlas de Olalla Rama e Isabel García
Mar Casal
El Pint of Science se despidió este miércoles hasta el próximo año con las charlas de Olalla Rama e Isabel García
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Tercera jornada del Pint of Science de Carballo
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