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Feria primaveral en Carballo
La buena climatología predominó en esta jornada de jueves
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Feria de jueves en Carballo
Buena climatología
Mar Casal
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Feria de jueves en Carballo639
Buena climatología
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Feria de Carballo
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