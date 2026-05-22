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Aspaber inaugura la ampliación del centro de día, que permitirá atender a un total de 35 usuarios

El evento se llevó a cabo este viernes con la presencia de varias autoridades

Redacción
22/05/2026 15:54
Aspaber inaugura su ampliado centro de día (31)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (30)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (29)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (28)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (24)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (25)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (26)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (27)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (20)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (21)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (22)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (23)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (18)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (19)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (17)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (16)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (15)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (14)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (12)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (6)
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