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Aspaber inaugura la ampliación del centro de día, que permitirá atender a un total de 35 usuarios
El evento se llevó a cabo este viernes con la presencia de varias autoridades
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (31)
Aspaber inaugura su ampliado centro de día (31)
Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (30)
Aspaber inaugura su ampliado centro de día (30)
Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (29)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (28)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (24)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (25)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (26)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (27)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (20)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (21)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (22)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (23)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (18)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (19)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (17)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (16)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (15)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (14)
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Mar Casal
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (10)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (11)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (12)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (13)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (6)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (7)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (8)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (9)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (4)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (5)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (3)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (2)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (1)
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Aspaber inaugura su ampliado centro de día (32)
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