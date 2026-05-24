Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Fiesta solidaria en Ponteceso por Mi Princesa Rett, en imágenes

Exitosa sesión vermut

Redacción
24/05/2026 20:15
sesion vermu solidaria ponteceso-023
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-023
sesion vermu solidaria ponteceso-023
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-022
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-022
sesion vermu solidaria ponteceso-022
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-021
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-021
sesion vermu solidaria ponteceso-021
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-020
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-020
sesion vermu solidaria ponteceso-020
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-016
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-016
sesion vermu solidaria ponteceso-016
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-017
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-017
sesion vermu solidaria ponteceso-017
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-018
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-018
sesion vermu solidaria ponteceso-018
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-019
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-019
sesion vermu solidaria ponteceso-019
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-012
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-012
sesion vermu solidaria ponteceso-012
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-013
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-013
sesion vermu solidaria ponteceso-013
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-014
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-014
sesion vermu solidaria ponteceso-014
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-015
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-015
sesion vermu solidaria ponteceso-015
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-011
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-011
sesion vermu solidaria ponteceso-011
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-010
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-010
sesion vermu solidaria ponteceso-010
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-009
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-009
sesion vermu solidaria ponteceso-009
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-008
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-008
sesion vermu solidaria ponteceso-008
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-007
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-007
sesion vermu solidaria ponteceso-007
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-006
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-006
sesion vermu solidaria ponteceso-006
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-002
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-002
sesion vermu solidaria ponteceso-002
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-003
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-003
sesion vermu solidaria ponteceso-003
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-005
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-005
sesion vermu solidaria ponteceso-005
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-004
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-004
sesion vermu solidaria ponteceso-004
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-024
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-024
sesion vermu solidaria ponteceso-024
Raúl López
sesion vermu solidaria ponteceso-025
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-025
sesion vermu solidaria ponteceso-025
RaÃºl LÃ³pez Molina
sesion vermu solidaria ponteceso-001
1.
sesion vermu solidaria ponteceso-001
sesion vermu solidaria ponteceso-001
RaÃºl LÃ³pez Molina

Lo más leído

Te puede interesar

sesion vermu solidaria ponteceso-023

Fiesta solidaria en Ponteceso por Mi Princesa Rett, en imágenes
Redacción
recepcion oza-001

Recepción al Oza en el Concello de Carballo como campeón de liga
Redacción
Aspaber inaugura su ampliado centro de día (31)

Aspaber inaugura la ampliación del centro de día, que permitirá atender a un total de 35 usuarios
Redacción
1000204638

Feria primaveral en Carballo
Redacción