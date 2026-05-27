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El 16º Torneo Alevín Luis Calvo, en imágenes
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Torneo alevín Luis Calvo de Carballo
El Celta ganó la 16ª edición del Torneo Alevín F-11 Luis Calvo en un derbi en el que el Deportivo falló un penalti que podría haber cambiado el rumbo de la final
Mar Casal
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El Celta ganó la 16ª edición del Torneo Alevín F-11 Luis Calvo en un derbi en el que el Deportivo falló un penalti que podría haber cambiado el rumbo de la final
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El Celta ganó la 16ª edición del Torneo Alevín F-11 Luis Calvo en un derbi en el que el Deportivo falló un penalti que podría haber cambiado el rumbo de la final
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