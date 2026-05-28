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El simulacro de incendio forestal en Fisterra
1.
Simulacro de incendio forestal en Fisterra
Más de un centenar de personas participaron este jueves en el simulacro de incendio forestal que tuvo lugar en Fisterra con el objetivo de comprobar la coordinación de los servicios implicados con los centros de coordinación de emergencias
Darío Gómez
1.
Simulacro de incendio forestal en Fisterra
Más de un centenar de personas participaron este jueves en el simulacro de incendio forestal que tuvo lugar en Fisterra con el objetivo de comprobar la coordinación de los servicios implicados con los centros de coordinación de emergencias
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Más de un centenar de personas participaron este jueves en el simulacro de incendio forestal que tuvo lugar en Fisterra con el objetivo de comprobar la coordinación de los servicios implicados con los centros de coordinación de emergencias
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