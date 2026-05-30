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La pulpada de San Román, en imágenes
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Pulpada de San Román de Cabovilaño
Más de 400 personas disfrutaron este domingo de la pulpada de San Román que tuvo lugar en Cabovilaño, A Laracha
Raúl López Molina
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Pulpada de San Román de Cabovilaño
Más de 400 personas disfrutaron este domingo de la pulpada de San Román que tuvo lugar en Cabovilaño, A Laracha
Raúl López Molina
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Pulpada de San Román de Cabovilaño
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Pulpada de San Román de Cabovilaño
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Pulpada de San Román de Cabovilaño
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Pulpada de San Román de Cabovilaño
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Pulpada de San Román de Cabovilaño
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