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Caluroso y colorido Corpus en Vimianzo

Redacción
31/05/2026 18:37
Los vimianceses celebraron este domingo las fiestas del Corpus, con una misa cantada por la coral da Costa da Morte y procesión acompañada por la banda de música de Ponteceso. La elaboración de las alfombras florales contó con la colaboración de Cáritas, los niños del catecismo vecinos del municipio
1.
Vimianzo honra al Corpus
Los vimianceses celebraron este domingo las fiestas del Corpus, con una misa cantada por la coral da Costa da Morte y procesión acompañada por la banda de música de Ponteceso. La elaboración de las alfombras florales contó con la colaboración de Cáritas, los niños del catecismo vecinos del municipio
M.C.S
Los vimianceses celebraron este domingo las fiestas del Corpus, con una misa cantada por la coral da Costa da Morte y procesión acompañada por la banda de música de Ponteceso. La elaboración de las alfombras florales contó con la colaboración de Cáritas, los niños del catecismo vecinos del municipio
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Vimianzo honra al Corpus
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M.C.S
Los vimianceses celebraron este domingo las fiestas del Corpus, con una misa cantada por la coral da Costa da Morte y procesión acompañada por la banda de música de Ponteceso. La elaboración de las alfombras florales contó con la colaboración de Cáritas, los niños del catecismo vecinos del municipio
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Vimianzo honra al Corpus
Los vimianceses celebraron este domingo las fiestas del Corpus, con una misa cantada por la coral da Costa da Morte y procesión acompañada por la banda de música de Ponteceso. La elaboración de las alfombras florales contó con la colaboración de Cáritas, los niños del catecismo vecinos del municipio
M.C.S
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Vimianzo honra al Corpus
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M.C.S
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Vimianzo honra al Corpus
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M.C.S
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