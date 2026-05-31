Caluroso y colorido Corpus en Vimianzo

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Vimianzo honra al Corpus

Los vimianceses celebraron este domingo las fiestas del Corpus, con una misa cantada por la coral da Costa da Morte y procesión acompañada por la banda de música de Ponteceso. La elaboración de las alfombras florales contó con la colaboración de Cáritas, los niños del catecismo vecinos del municipio

M.C.S