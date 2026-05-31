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El campeonato liguero del Muxía femenino, en imágenes
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El Muxía femenino se proclama campeón de liga
Las muxianas solo perdieron uno de los 31 partidos de la temporada
Raúl López
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