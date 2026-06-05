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Graduación en el IES Fernando Blanco de Cee

Imágenes de la celebración del alumnado de 2º de bachillerato

Redacción
05/06/2026 19:04
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