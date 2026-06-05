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Imágenes de la graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
En la tarde de este viernes se celebra el acto de graduación del alumnado de 2º de bachillerato y del 2º ciclo de Comercio Internacional
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
Mar Casal
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo (15)
Mar Casal
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo (4)
Mar Casal
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo (3)
Mar Casal
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
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Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
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