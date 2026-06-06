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En imágenes, comida de Hidroeléctrica Laracha 

La cita tuvo lugar en el restaurante Punta del Este por una doble celebración: la patrona, la Virgen de la Luz; y el 90 aniversario de la empresa, cuyo origen se remonta a 1936

Redacción
06/06/2026 09:16
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (12)
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Comida Hidroeléctrica de A Laracha (12)
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