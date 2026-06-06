Galerías
En imágenes, comida de Hidroeléctrica Laracha
La cita tuvo lugar en el restaurante Punta del Este por una doble celebración: la patrona, la Virgen de la Luz; y el 90 aniversario de la empresa, cuyo origen se remonta a 1936
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (12)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (12)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (11)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (11)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (10)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (10)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (9)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (9)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (8)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (8)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (7)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (7)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (5)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (5)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (4)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (4)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (3)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (3)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (2)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (2)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (1)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (1)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (14)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (14)
Mar Casal
1.
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (13)
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (13)
Mar Casal