Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes del 5º Xantar A Milagrosa

El pabellón del CEIP Xesús San Luis Romero acogió este sábado la comida del barrio carballés

Redacción
06/06/2026 19:41
Xantar A Milagrosa (13)
1.
Xantar A Milagrosa (13)
Xantar A Milagrosa (13)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (12)
1.
Xantar A Milagrosa (12)
Xantar A Milagrosa (12)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (11)
1.
Xantar A Milagrosa (11)
Xantar A Milagrosa (11)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (9)
1.
Xantar A Milagrosa (9)
Xantar A Milagrosa (9)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (6)
1.
Xantar A Milagrosa (6)
Xantar A Milagrosa (6)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (7)
1.
Xantar A Milagrosa (7)
Xantar A Milagrosa (7)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (8)
1.
Xantar A Milagrosa (8)
Xantar A Milagrosa (8)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (10)
1.
Xantar A Milagrosa (10)
Xantar A Milagrosa (10)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (5)
1.
Xantar A Milagrosa (5)
Xantar A Milagrosa (5)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (4)
1.
Xantar A Milagrosa (4)
Xantar A Milagrosa (4)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (2)
1.
Xantar A Milagrosa (2)
Xantar A Milagrosa (2)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (3)
1.
Xantar A Milagrosa (3)
Xantar A Milagrosa (3)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (14)
1.
Xantar A Milagrosa (14)
Xantar A Milagrosa (14)
Raúl López
Xantar A Milagrosa (1)
1.
Xantar A Milagrosa (1)
Xantar A Milagrosa (1)
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

Xantar A Milagrosa (13)

Las imágenes del 5º Xantar A Milagrosa
Redacción
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (12)

En imágenes, comida de Hidroeléctrica Laracha
Redacción
Graduación en el IES Fernando Blanco de Cee (4)

Graduación en el IES Fernando Blanco de Cee
Redacción
Graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo (14)

Imágenes de la graduación en el IES Alfredo Brañas de Carballo
Redacción