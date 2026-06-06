Galerías
Las imágenes del 5º Xantar A Milagrosa
El pabellón del CEIP Xesús San Luis Romero acogió este sábado la comida del barrio carballés
1.
Xantar A Milagrosa (13)
Xantar A Milagrosa (13)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (12)
Xantar A Milagrosa (12)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (11)
Xantar A Milagrosa (11)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (9)
Xantar A Milagrosa (9)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (6)
Xantar A Milagrosa (6)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (7)
Xantar A Milagrosa (7)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (8)
Xantar A Milagrosa (8)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (10)
Xantar A Milagrosa (10)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (5)
Xantar A Milagrosa (5)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (4)
Xantar A Milagrosa (4)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (2)
Xantar A Milagrosa (2)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (3)
Xantar A Milagrosa (3)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (14)
Xantar A Milagrosa (14)
Raúl López
1.
Xantar A Milagrosa (1)
Xantar A Milagrosa (1)
Raúl López