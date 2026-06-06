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Diario de Ferrol

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Las instantáneas del Autocrós carballés

XXII edición de la prueba, puntuable par el autonómico

Redacción
06/06/2026 23:13
Autocrós Carballo (18)
1.
Autocrós Carballo (18)
Autocrós Carballo (18)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (17)
1.
Autocrós Carballo (17)
Autocrós Carballo (17)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (16)
1.
Autocrós Carballo (16)
Autocrós Carballo (16)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (15)
1.
Autocrós Carballo (15)
Autocrós Carballo (15)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (11)
1.
Autocrós Carballo (11)
Autocrós Carballo (11)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (12)
1.
Autocrós Carballo (12)
Autocrós Carballo (12)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (14)
1.
Autocrós Carballo (14)
Autocrós Carballo (14)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (13)
1.
Autocrós Carballo (13)
Autocrós Carballo (13)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (10)
1.
Autocrós Carballo (10)
Autocrós Carballo (10)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (9)
1.
Autocrós Carballo (9)
Autocrós Carballo (9)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (8)
1.
Autocrós Carballo (8)
Autocrós Carballo (8)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (7)
1.
Autocrós Carballo (7)
Autocrós Carballo (7)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (6)
1.
Autocrós Carballo (6)
Autocrós Carballo (6)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (5)
1.
Autocrós Carballo (5)
Autocrós Carballo (5)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (4)
1.
Autocrós Carballo (4)
Autocrós Carballo (4)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (2)
1.
Autocrós Carballo (2)
Autocrós Carballo (2)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (3)
1.
Autocrós Carballo (3)
Autocrós Carballo (3)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (1)
1.
Autocrós Carballo (1)
Autocrós Carballo (1)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (21)
1.
Autocrós Carballo (21)
Autocrós Carballo (21)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (20)
1.
Autocrós Carballo (20)
Autocrós Carballo (20)
RaÃºl LÃ³pez Molina
Autocrós Carballo (19)
1.
Autocrós Carballo (19)
Autocrós Carballo (19)
Raúl López

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