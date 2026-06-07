Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Búscate en la 10K de Carballo

El triunfo en la prueba fue para David de la Fuente y Tina Fernández, en tanto que en la 5K se impusieron José Francisco Rocha y Tere Parrado

Redacción
07/06/2026 15:44
10k Carballo-103
1.
10k Carballo-103
10k Carballo-103
Raúl López
10k Carballo-102
1.
10k Carballo-102
10k Carballo-102
Raúl López
10k Carballo-101
1.
10k Carballo-101
10k Carballo-101
Raúl López
10k Carballo-099
1.
10k Carballo-099
10k Carballo-099
Raúl López
10k Carballo-096
1.
10k Carballo-096
10k Carballo-096
Raúl López
10k Carballo-097
1.
10k Carballo-097
10k Carballo-097
Raúl López
10k Carballo-098
1.
10k Carballo-098
10k Carballo-098
Raúl López
10k Carballo-100
1.
10k Carballo-100
10k Carballo-100
Raúl López
10k Carballo-092
1.
10k Carballo-092
10k Carballo-092
Raúl López
10k Carballo-093
1.
10k Carballo-093
10k Carballo-093
Raúl López
10k Carballo-094
1.
10k Carballo-094
10k Carballo-094
Raúl López
10k Carballo-095
1.
10k Carballo-095
10k Carballo-095
Raúl López
10k Carballo-090
1.
10k Carballo-090
10k Carballo-090
Raúl López
10k Carballo-091
1.
10k Carballo-091
10k Carballo-091
Raúl López
10k Carballo-089
1.
10k Carballo-089
10k Carballo-089
Raúl López
10k Carballo-088
1.
10k Carballo-088
10k Carballo-088
Raúl López
10k Carballo-087
1.
10k Carballo-087
10k Carballo-087
Raúl López
10k Carballo-085
1.
10k Carballo-085
10k Carballo-085
Raúl López
10k Carballo-082
1.
10k Carballo-082
10k Carballo-082
Raúl López
10k Carballo-083
1.
10k Carballo-083
10k Carballo-083
Raúl López
10k Carballo-084
1.
10k Carballo-084
10k Carballo-084
Raúl López
10k Carballo-086
1.
10k Carballo-086
10k Carballo-086
Raúl López
10k Carballo-078
1.
10k Carballo-078
10k Carballo-078
Raúl López
10k Carballo-079
1.
10k Carballo-079
10k Carballo-079
Raúl López
10k Carballo-081
1.
10k Carballo-081
10k Carballo-081
Raúl López
10k Carballo-080
1.
10k Carballo-080
10k Carballo-080
Raúl López
10k Carballo-076
1.
10k Carballo-076
10k Carballo-076
Raúl López
10k Carballo-077
1.
10k Carballo-077
10k Carballo-077
Raúl López
10k Carballo-075
1.
10k Carballo-075
10k Carballo-075
Raúl López
10k Carballo-074
1.
10k Carballo-074
10k Carballo-074
Raúl López
10k Carballo-073
1.
10k Carballo-073
10k Carballo-073
Raúl López
10k Carballo-072
1.
10k Carballo-072
10k Carballo-072
Raúl López
10k Carballo-067
1.
10k Carballo-067
10k Carballo-067
Raúl López
10k Carballo-069
1.
10k Carballo-069
10k Carballo-069
Raúl López
10k Carballo-070
1.
10k Carballo-070
10k Carballo-070
Raúl López
10k Carballo-071
1.
10k Carballo-071
10k Carballo-071
Raúl López
10k Carballo-064
1.
10k Carballo-064
10k Carballo-064
Raúl López
10k Carballo-065
1.
10k Carballo-065
10k Carballo-065
Raúl López
10k Carballo-066
1.
10k Carballo-066
10k Carballo-066
Raúl López
10k Carballo-068
1.
10k Carballo-068
10k Carballo-068
Raúl López
10k Carballo-062
1.
10k Carballo-062
10k Carballo-062
Raúl López
10k Carballo-063
1.
10k Carballo-063
10k Carballo-063
Raúl López
10k Carballo-061
1.
10k Carballo-061
10k Carballo-061
Raúl López
10k Carballo-060
1.
10k Carballo-060
10k Carballo-060
Raúl López
10k Carballo-059
1.
10k Carballo-059
10k Carballo-059
Raúl López
10k Carballo-058
1.
10k Carballo-058
10k Carballo-058
Raúl López
10k Carballo-054
1.
10k Carballo-054
10k Carballo-054
Raúl López
10k Carballo-056
1.
10k Carballo-056
10k Carballo-056
Raúl López
10k Carballo-055
1.
10k Carballo-055
10k Carballo-055
Raúl López
10k Carballo-057
1.
10k Carballo-057
10k Carballo-057
Raúl López
10k Carballo-050
1.
10k Carballo-050
10k Carballo-050
Raúl López
10k Carballo-052
1.
10k Carballo-052
10k Carballo-052
Raúl López
10k Carballo-051
1.
10k Carballo-051
10k Carballo-051
Raúl López
10k Carballo-053
1.
10k Carballo-053
10k Carballo-053
Raúl López
10k Carballo-049
1.
10k Carballo-049
10k Carballo-049
Raúl López
10k Carballo-047
1.
10k Carballo-047
10k Carballo-047
Raúl López
10k Carballo-048
1.
10k Carballo-048
10k Carballo-048
Raúl López
10k Carballo-046
1.
10k Carballo-046
10k Carballo-046
Raúl López
10k Carballo-045
1.
10k Carballo-045
10k Carballo-045
Raúl López
10k Carballo-044
1.
10k Carballo-044
10k Carballo-044
Raúl López
10k Carballo-040
1.
10k Carballo-040
10k Carballo-040
Raúl López
10k Carballo-041
1.
10k Carballo-041
10k Carballo-041
Raúl López
10k Carballo-042
1.
10k Carballo-042
10k Carballo-042
Raúl López
10k Carballo-043
1.
10k Carballo-043
10k Carballo-043
Raúl López
10k Carballo-036
1.
10k Carballo-036
10k Carballo-036
Raúl López
10k Carballo-038
1.
10k Carballo-038
10k Carballo-038
Raúl López
10k Carballo-037
1.
10k Carballo-037
10k Carballo-037
Raúl López
10k Carballo-039
1.
10k Carballo-039
10k Carballo-039
Raúl López
10k Carballo-035
1.
10k Carballo-035
10k Carballo-035
Raúl López
10k Carballo-034
1.
10k Carballo-034
10k Carballo-034
Raúl López
10k Carballo-033
1.
10k Carballo-033
10k Carballo-033
Raúl López
10k Carballo-032
1.
10k Carballo-032
10k Carballo-032
Raúl López
10k Carballo-031
1.
10k Carballo-031
10k Carballo-031
Raúl López
10k Carballo-030
1.
10k Carballo-030
10k Carballo-030
Raúl López
10k Carballo-026
1.
10k Carballo-026
10k Carballo-026
Raúl López
10k Carballo-027
1.
10k Carballo-027
10k Carballo-027
Raúl López
10k Carballo-029
1.
10k Carballo-029
10k Carballo-029
Raúl López
10k Carballo-028
1.
10k Carballo-028
10k Carballo-028
Raúl López
10k Carballo-022
1.
10k Carballo-022
10k Carballo-022
Raúl López
10k Carballo-023
1.
10k Carballo-023
10k Carballo-023
Raúl López
10k Carballo-025
1.
10k Carballo-025
10k Carballo-025
Raúl López
10k Carballo-024
1.
10k Carballo-024
10k Carballo-024
Raúl López
10k Carballo-021
1.
10k Carballo-021
10k Carballo-021
Raúl López
10k Carballo-019
1.
10k Carballo-019
10k Carballo-019
Raúl López
10k Carballo-020
1.
10k Carballo-020
10k Carballo-020
Raúl López
10k Carballo-018
1.
10k Carballo-018
10k Carballo-018
Raúl López
10k Carballo-017
1.
10k Carballo-017
10k Carballo-017
Raúl López
10k Carballo-016
1.
10k Carballo-016
10k Carballo-016
Raúl López
10k Carballo-012
1.
10k Carballo-012
10k Carballo-012
Raúl López
10k Carballo-013
1.
10k Carballo-013
10k Carballo-013
Raúl López
10k Carballo-015
1.
10k Carballo-015
10k Carballo-015
Raúl López
10k Carballo-014
1.
10k Carballo-014
10k Carballo-014
Raúl López
10k Carballo-008
1.
10k Carballo-008
10k Carballo-008
Raúl López
10k Carballo-010
1.
10k Carballo-010
10k Carballo-010
Raúl López
10k Carballo-009
1.
10k Carballo-009
10k Carballo-009
Raúl López
10k Carballo-011
1.
10k Carballo-011
10k Carballo-011
Raúl López
10k Carballo-006
1.
10k Carballo-006
10k Carballo-006
Raúl López
10k Carballo-007
1.
10k Carballo-007
10k Carballo-007
Raúl López
10k Carballo-005
1.
10k Carballo-005
10k Carballo-005
Raúl López
10k Carballo-004
1.
10k Carballo-004
10k Carballo-004
Raúl López
10k Carballo-003
1.
10k Carballo-003
10k Carballo-003
Raúl López
10k Carballo-002
1.
10k Carballo-002
10k Carballo-002
Raúl López
10k Carballo-001
1.
10k Carballo-001
10k Carballo-001
Raúl López
10k Carballo-104
1.
10k Carballo-104
10k Carballo-104
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

10k Carballo-044

Búscate en la 10K de Carballo
Redacción
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (17)

Gran gala de graduación del IES Agra de Raíces de Cee
Redacción
Autocrós Carballo (18)

Las instantáneas del Autocrós carballés
Redacción
Xantar A Milagrosa (13)

Las imágenes del 5º Xantar A Milagrosa
Redacción