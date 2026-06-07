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Gran gala de graduación del IES Agra de Raíces de Cee
El auditorio Baldomero Cores se llenó este sábado en el acto de graduación de 74 alumnos de Bachillerato y de los ciclos de FP. La foto de familia fue en el Pazo de Cotón
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (17)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (17)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (16)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (16)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (18)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (18)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (19)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (19)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (20)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (20)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (21)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (21)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (25)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (25)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (24)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (24)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (23)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (23)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (22)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (22)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (15)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (15)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (14)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (14)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (12)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (12)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (13)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (13)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (11)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (11)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (10)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (10)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (9)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (9)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (8)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (8)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (4)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (4)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (5)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (5)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (6)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (6)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (7)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (7)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (3)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (3)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (2)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (2)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (1)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (1)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (28)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (28)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (27)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (27)
Fuentes Cee
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Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (26)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (26)
Fuentes Cee