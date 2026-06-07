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Diario de Ferrol

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Gran gala de graduación del IES Agra de Raíces de Cee

El auditorio Baldomero Cores se llenó este sábado en el acto de graduación de 74 alumnos de Bachillerato y de los ciclos de FP. La foto de familia fue en el Pazo de Cotón

Redacción
07/06/2026 00:44
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (17)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (17)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (17)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (16)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (16)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (16)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (18)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (18)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (18)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (19)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (19)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (19)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (20)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (20)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (20)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (21)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (21)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (21)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (25)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (25)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (25)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (24)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (24)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (24)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (23)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (23)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (23)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (22)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (22)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (22)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (15)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (15)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (15)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (14)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (14)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (14)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (12)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (12)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (12)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (13)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (13)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (13)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (11)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (11)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (11)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (10)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (10)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (10)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (9)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (9)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (9)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (8)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (8)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (8)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (4)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (4)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (4)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (5)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (5)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (5)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (6)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (6)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (6)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (7)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (7)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (7)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (3)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (3)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (3)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (2)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (2)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (2)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (1)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (1)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (1)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (28)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (28)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (28)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (27)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (27)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (27)
Fuentes Cee
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (26)
1.
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (26)
Graduación del IES Agra de Raíces de Cee (26)
Fuentes Cee

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