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Graduaciones en los IES Parga Pondal y Monte Neme de Carballo y en el Terra de Soneira de Vimianzo

Los alumnos de 2º de Bachillerato celebran sus graduaciones tras conocer este viernes las notas de selectividad

Redacción
12/06/2026 19:16
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo (4)
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Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo 
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo (4)
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IES San Vicenzo de Vimianzo
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Alumnos del IES Terra de Soneira
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