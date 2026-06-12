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Graduaciones en los IES Parga Pondal y Monte Neme de Carballo y en el Terra de Soneira de Vimianzo
Los alumnos de 2º de Bachillerato celebran sus graduaciones tras conocer este viernes las notas de selectividad
1.
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo (4)
Mar Casal
1.
Graduación en el IES Monte Neme de Carballo
Graduación en el IES Monte Neme de Carballo
Mar Casal
1.
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo
Mar Casal
1.
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo
Mar Casal
1.
IES Terra de Soneira de Vimianzo
Alumnos del IES Terra de Soneira
Mar Casal
1.
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo
Mar Casal