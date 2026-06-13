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Emotivo homenaje de la UD Paiosaco a Popi
El jugador, toda una leyenda en el club verdiblanco, se retira con un homenaje en A Porta Santa, donde se disputó un partido entre su equipo actual y excompañeros
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Homenaje a Popi en Paiosaco (4)
Homenaje a Popi en Paiosaco (4)
Raúl López
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (5)
Homenaje a Popi en Paiosaco (5)
Raúl López
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (3)
Homenaje a Popi en Paiosaco (3)
Raúl López
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (2)
Homenaje a Popi en Paiosaco (2)
Raúl López
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (6)
Homenaje a Popi en Paiosaco (6)
Raúl López
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (1)
Homenaje a Popi en Paiosaco (1)
Raúl López