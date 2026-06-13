Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Emotivo homenaje de la UD Paiosaco a Popi

El jugador, toda una leyenda en el club verdiblanco, se retira con un homenaje en A Porta Santa, donde se disputó un partido entre su equipo actual y excompañeros

Redacción
13/06/2026 18:04
Homenaje a Popi en Paiosaco (4)
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (4)
Homenaje a Popi en Paiosaco (4)
Raúl López
Homenaje a Popi en Paiosaco (5)
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (5)
Homenaje a Popi en Paiosaco (5)
Raúl López
Homenaje a Popi en Paiosaco (3)
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (3)
Homenaje a Popi en Paiosaco (3)
Raúl López
Homenaje a Popi en Paiosaco (2)
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (2)
Homenaje a Popi en Paiosaco (2)
Raúl López
Homenaje a Popi en Paiosaco (6)
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (6)
Homenaje a Popi en Paiosaco (6)
Raúl López
Homenaje a Popi en Paiosaco (1)
1.
Homenaje a Popi en Paiosaco (1)
Homenaje a Popi en Paiosaco (1)
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

Homenaje a Popi en Paiosaco (4)

Emotivo homenaje de la UD Paiosaco a Popi
Redacción
Clausura del curso en Fonteboa (7)

La clausura del curso de Fonteboa, en imágenes
Redacción
Graduación en el IES Parga Pondal de Carballo (4)

Graduaciones en los IES Parga Pondal y Monte Neme de Carballo y en el Terra de Soneira de Vimianzo
Redacción
10k Carballo-044

Búscate en la 10K de Carballo
Redacción