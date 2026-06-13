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La clausura del curso de Fonteboa, en imágenes

Las instalaciones del centro en Coristanco acogieron este sábado el acto

Redacción
13/06/2026 16:52
Clausura del curso en Fonteboa (7)
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