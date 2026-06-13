Galerías
La clausura del curso de Fonteboa, en imágenes
Las instalaciones del centro en Coristanco acogieron este sábado el acto
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Clausura del curso en Fonteboa (7)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (6)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (4)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (3)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (2)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (9)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (8)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (5)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (10)
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Raúl López
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Clausura del curso en Fonteboa (1)
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Raúl López