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XLV aniversario de la AC Santa María de Torás, en A Laracha

La plaza Les Sables d'Olonne, escenario de la actuación de la asociación y una churrascada con mucha animación

Redacción
13/06/2026 23:23
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