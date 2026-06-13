Galerías
XLV aniversario de la AC Santa María de Torás, en A Laracha
La plaza Les Sables d'Olonne, escenario de la actuación de la asociación y una churrascada con mucha animación
1.
Aniversario de Santa María de Torás (5)
Aniversario de Santa María de Torás (5)
Raúl López
1.
Aniversario de Santa María de Torás (4)
Aniversario de Santa María de Torás (4)
Raúl López
1.
Aniversario de Santa María de Torás (6)
Aniversario de Santa María de Torás (6)
Raúl López
1.
Aniversario de Santa María de Torás (8)
Aniversario de Santa María de Torás (8)
Raúl López
1.
Aniversario de Santa María de Torás (1)
Aniversario de Santa María de Torás (1)
Raúl López
1.
Aniversario de Santa María de Torás (7)
Aniversario de Santa María de Torás (7)
Raúl López