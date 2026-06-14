Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Derroche de talento de la Escola da Rúa de Carballo

Imágenes de la clausura del curso, este domingo en la Praza do Concello

Redacción
14/06/2026 20:36
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (6)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (6)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (6)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (4)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (4)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (4)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (5)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (5)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (5)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (7)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (7)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (7)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (8)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (8)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (8)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (11)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (11)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (11)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (12)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (12)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (12)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (13)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (13)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (13)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (9)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (9)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (9)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (14)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (14)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (14)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (10)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (10)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (10)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (3)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (3)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (3)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (1)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (1)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (1)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (2)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (2)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (2)
Raúl López
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (15)
1.
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (15)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (15)
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (6)

Derroche de talento de la Escola da Rúa de Carballo
Redacción
Ascenso del Lubiáns a la OK Liga Plata de hockey (28)

El ascenso del Lubiáns, en imágenes
Redacción
I carrera de obstáculos de A Laracha (34)

Búscate en la I carrera de obstáculos de A Laracha
Redacción
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (3)

La graduación del IES Terra de Soneira de Vimianzo, en imágenes
Redacción