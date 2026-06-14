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Derroche de talento de la Escola da Rúa de Carballo
Imágenes de la clausura del curso, este domingo en la Praza do Concello
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (6)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (6)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (4)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (4)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (5)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (5)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (7)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (7)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (8)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (8)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (11)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (11)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (12)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (12)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (13)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (13)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (9)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (9)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (14)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (14)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (10)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (10)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (3)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (3)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (1)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (1)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (2)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (2)
Raúl López
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Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (15)
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (15)
Raúl López