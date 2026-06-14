Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La graduación del IES Terra de Soneira de Vimianzo, en imágenes

La clausura del curso en bachillerato, ciclos medio y superior se llevó a cabo el pasado viernes. El acto, en la Casa da Cultura, estuvo amenizado por la actuación de Aroa Sendón.

Redacción
14/06/2026 15:18
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (3)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
Actuación de Aroa Sendón, voz y guitarra
MCS
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (2)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
Foto de familia del alumnado, posando en el exterior de la Casa da Cultura
MCS
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (1)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo 
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo )
MCS
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (3)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
MCS
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (4)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo 
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
MCS
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (5)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo 
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo 
MCS
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (1)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo 
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo 
MCS
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (2)
1.
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo 
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
MCS

Lo más leído

Te puede interesar

Ascenso del Lubiáns a la OK Liga Plata de hockey (28)

El ascenso del Lubiáns, en imágenes
Redacción
I carrera de obstáculos de A Laracha (34)

Búscate en la I carrera de obstáculos de A Laracha
Redacción
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo (3)

La graduación del IES Terra de Soneira de Vimianzo, en imágenes
Redacción
Aniversario de Santa María de Torás (5)

XLV aniversario de la AC Santa María de Torás, en A Laracha
Redacción