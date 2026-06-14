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La graduación del IES Terra de Soneira de Vimianzo, en imágenes
La clausura del curso en bachillerato, ciclos medio y superior se llevó a cabo el pasado viernes. El acto, en la Casa da Cultura, estuvo amenizado por la actuación de Aroa Sendón.
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
Actuación de Aroa Sendón, voz y guitarra
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
Foto de familia del alumnado, posando en el exterior de la Casa da Cultura
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
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Graduación IES Terra de Soneira de Vimianzo
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