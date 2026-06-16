Galerías
San Adrián da Piña, en imágenes
La romería incluyó este martes la tradicional subasta de aves
1.
San Adrián da Piña (52)
San Adrián da Piña (52)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (51)
San Adrián da Piña (51)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (50)
San Adrián da Piña (50)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (49)
San Adrián da Piña (49)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (45)
San Adrián da Piña (45)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (47)
San Adrián da Piña (47)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (48)
San Adrián da Piña (48)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (42)
San Adrián da Piña (42)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (43)
San Adrián da Piña (43)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (44)
San Adrián da Piña (44)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (40)
San Adrián da Piña (40)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (39)
San Adrián da Piña (39)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (38)
San Adrián da Piña (38)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (37)
San Adrián da Piña (37)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (36)
San Adrián da Piña (36)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (35)
San Adrián da Piña (35)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (34)
San Adrián da Piña (34)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (32)
San Adrián da Piña (32)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (33)
San Adrián da Piña (33)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (30)
San Adrián da Piña (30)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (28)
San Adrián da Piña (28)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (27)
San Adrián da Piña (27)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (25)
San Adrián da Piña (25)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (24)
San Adrián da Piña (24)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (23)
San Adrián da Piña (23)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (22)
San Adrián da Piña (22)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (21)
San Adrián da Piña (21)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (17)
San Adrián da Piña (17)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (18)
San Adrián da Piña (18)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (19)
San Adrián da Piña (19)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (20)
San Adrián da Piña (20)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (15)
San Adrián da Piña (15)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (14)
San Adrián da Piña (14)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (13)
San Adrián da Piña (13)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (11)
San Adrián da Piña (11)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (12)
San Adrián da Piña (12)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (10)
San Adrián da Piña (10)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (9)
San Adrián da Piña (9)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (8)
San Adrián da Piña (8)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (7)
San Adrián da Piña (7)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (5)
San Adrián da Piña (5)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (4)
San Adrián da Piña (4)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (6)
San Adrián da Piña (6)
Mar Casal
1.
San Adrián da Piña (1)
San Adrián da Piña (1)
Mar Casal