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Festival de fin de curso de la Escola de Música Municipal de Cee
El auditorio de la Casa de Cultura acogió este miércoles el festival de una escuela que ha contado este curso con 130 alumnos en las distintas especialidades instrumentales que se imparten
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (3)
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Fuentes Cee
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (4)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (5)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (11)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (1)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (2)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (6)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (7)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (8)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (9)
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Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (10)
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