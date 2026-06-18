Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La feria de empleo sénior de Carballo, en imágenes

Organizada por la Cámara de Comercio en el Forum

Redacción
18/06/2026 15:25
Feria de empleo sénior en Carballo (39)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (39)
Feria de empleo sénior en Carballo (39)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (38)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (38)
Feria de empleo sénior en Carballo (38)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (35)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (35)
Feria de empleo sénior en Carballo (35)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (32)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (32)
Feria de empleo sénior en Carballo (32)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (31)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (31)
Feria de empleo sénior en Carballo (31)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (29)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (29)
Feria de empleo sénior en Carballo (29)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (28)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (28)
Feria de empleo sénior en Carballo (28)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (27)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (27)
Feria de empleo sénior en Carballo (27)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (26)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (26)
Feria de empleo sénior en Carballo (26)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (25)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (25)
Feria de empleo sénior en Carballo (25)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (24)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (24)
Feria de empleo sénior en Carballo (24)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (23)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (23)
Feria de empleo sénior en Carballo (23)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (22)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (22)
Feria de empleo sénior en Carballo (22)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (18)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (18)
Feria de empleo sénior en Carballo (18)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (19)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (19)
Feria de empleo sénior en Carballo (19)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (20)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (20)
Feria de empleo sénior en Carballo (20)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (21)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (21)
Feria de empleo sénior en Carballo (21)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (17)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (17)
Feria de empleo sénior en Carballo (17)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (16)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (16)
Feria de empleo sénior en Carballo (16)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (15)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (15)
Feria de empleo sénior en Carballo (15)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (14)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (14)
Feria de empleo sénior en Carballo (14)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (13)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (13)
Feria de empleo sénior en Carballo (13)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (12)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (12)
Feria de empleo sénior en Carballo (12)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (11)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (11)
Feria de empleo sénior en Carballo (11)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (10)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (10)
Feria de empleo sénior en Carballo (10)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (9)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (9)
Feria de empleo sénior en Carballo (9)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (8)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (8)
Feria de empleo sénior en Carballo (8)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (4)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (4)
Feria de empleo sénior en Carballo (4)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (5)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (5)
Feria de empleo sénior en Carballo (5)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (6)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (6)
Feria de empleo sénior en Carballo (6)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (7)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (7)
Feria de empleo sénior en Carballo (7)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (1)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (1)
Feria de empleo sénior en Carballo (1)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (2)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (2)
Feria de empleo sénior en Carballo (2)
Mar Casal
Feria de empleo sénior en Carballo (3)
1.
Feria de empleo sénior en Carballo (3)
Feria de empleo sénior en Carballo (3)
Mar Casal

Lo más leído

Te puede interesar

Feria de empleo sénior en Carballo (39)

La feria de empleo sénior de Carballo, en imágenes
Redacción
Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (3)

Festival de fin de curso de la Escola de Música Municipal de Cee
Redacción
San Adrián da Piña (52)

San Adrián da Piña, en imágenes
Redacción
Clausura del curso de la Escola da Rúa de Carballo (6)

Derroche de talento de la Escola da Rúa de Carballo
Redacción