Galerías
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje
El pabellón Carballo Calero acogió este viernes 'O Lubiviaxe encantado', con 150 participantes de Carballo y Vimianzo
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (1)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (1)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (44)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (44)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (15)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (15)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (14)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (14)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (13)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (13)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (12)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (12)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (8)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (8)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (9)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (9)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (10)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (10)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (11)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (11)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (4)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (4)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (5)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (5)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (6)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (6)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (7)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (7)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (3)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (3)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (2)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (2)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (29)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (29)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (28)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (28)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (27)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (27)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (26)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (26)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (22)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (22)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (23)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (23)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (24)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (24)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (25)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (25)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (18)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (18)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (19)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (19)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (20)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (20)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (21)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (21)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (17)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (17)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (16)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (16)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (43)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (43)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (42)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (42)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (41)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (41)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (40)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (40)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (36)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (36)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (38)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (38)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (39)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (39)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (32)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (32)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (33)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (33)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (34)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (34)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (35)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (35)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (30)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (30)
Mar Casal
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (31)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (31)
Mar Casal