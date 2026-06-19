Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje

El pabellón Carballo Calero acogió este viernes 'O Lubiviaxe encantado', con 150 participantes de Carballo y Vimianzo

Redacción
19/06/2026 21:39
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (1)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (1)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (1)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (44)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (44)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (44)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (15)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (15)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (15)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (14)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (14)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (14)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (13)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (13)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (13)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (12)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (12)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (12)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (8)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (8)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (8)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (9)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (9)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (9)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (10)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (10)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (10)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (11)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (11)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (11)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (4)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (4)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (4)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (5)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (5)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (5)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (6)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (6)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (6)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (7)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (7)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (7)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (3)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (3)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (3)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (2)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (2)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (2)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (29)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (29)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (29)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (28)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (28)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (28)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (27)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (27)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (27)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (26)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (26)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (26)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (22)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (22)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (22)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (23)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (23)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (23)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (24)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (24)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (24)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (25)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (25)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (25)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (18)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (18)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (18)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (19)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (19)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (19)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (20)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (20)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (20)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (21)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (21)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (21)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (17)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (17)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (17)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (16)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (16)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (16)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (43)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (43)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (43)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (42)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (42)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (42)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (41)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (41)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (41)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (40)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (40)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (40)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (36)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (36)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (36)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (38)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (38)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (38)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (39)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (39)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (39)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (32)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (32)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (32)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (33)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (33)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (33)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (34)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (34)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (34)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (35)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (35)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (35)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (30)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (30)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (30)
Mar Casal
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (31)
1.
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (31)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (31)
Mar Casal

Lo más leído

Te puede interesar

Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (1)

Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje
Redacción
'Os susurrosdos antergos' (11)

La exposición colectiva 'O susurro dos antergos', en imágenes
Redacción
Feria de empleo sénior en Carballo (39)

La feria de empleo sénior de Carballo, en imágenes
Redacción
Festival de fin de curso de la Escola de Música de Cee (3)

Festival de fin de curso de la Escola de Música Municipal de Cee
Redacción