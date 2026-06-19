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Galerías

La exposición colectiva 'O susurro dos antergos', en imágenes

La muestra convierte en arte a las criaturas, leyendas y misterios de Galicia. Se inauguró este jueves en el Pazo da Cultura de Carballo, donde permanecerá expuesta hasta el 18 de agosto

Redacción
19/06/2026 18:04
'Os susurrosdos antergos' (11)
1.
'Os susurrosdos antergos' (11)
'Os susurrosdos antergos' (11)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (12)
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'Os susurrosdos antergos' (12)
'Os susurrosdos antergos' (12)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (7)
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'Os susurros dos antergos' (7)
'Os susurros dos antergos' (7)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (8)
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'Os susurrosdos antergos' (8)
'Os susurrosdos antergos' (8)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (13)
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'Os susurrosdos antergos' (13)
'Os susurrosdos antergos' (13)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (9)
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'Os susurrosdos antergos' (9)
'Os susurrosdos antergos' (9)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (10)
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'Os susurrosdos antergos' (10)
'Os susurrosdos antergos' (10)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (14)
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'Os susurrosdos antergos' (14)
'Os susurrosdos antergos' (14)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (3)
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'Os susurrosdos antergos' (3)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (4)
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'Os susurrosdos antergos' (4)
'Os susurrosdos antergos' (4)
Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (5)
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'Os susurrosdos antergos' (5)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (6)
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'Os susurrosdos antergos' (6)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (2)
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'Os susurrosdos antergos' (2)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (1)
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'Os susurrosdos antergos' (1)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (18)
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'Os susurrosdos antergos' (18)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (17)
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'Os susurrosdos antergos' (17)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (16)
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'Os susurrosdos antergos' (16)
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Mar Casal
'Os susurrosdos antergos' (15)
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'Os susurrosdos antergos' (15)
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Mar Casal

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