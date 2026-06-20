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En imágenes, el campeonato de salvamento y socorrismo en Razo

La playa de Razo ha sido escenario este sábado de Onda Atlántica, una competición de salvamento y socorrismo organizada por el Sysca. 

Redacción
20/06/2026 21:33
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (11)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (11)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (10)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (10)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (14)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (14)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (15)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (15)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (12)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (12)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (16)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (16)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (17)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (17)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (13)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (13)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (6)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (6)
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Raúl López
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (7)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (7)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (8)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (8)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (9)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (5)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (4)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (2)
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Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (1)
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