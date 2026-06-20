Galerías
En imágenes, el campeonato de salvamento y socorrismo en Razo
La playa de Razo ha sido escenario este sábado de Onda Atlántica, una competición de salvamento y socorrismo organizada por el Sysca.
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (11)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (11)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (10)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (10)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (14)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (14)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (15)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (15)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (12)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (12)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (16)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (16)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (17)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (17)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (13)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (13)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (6)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (6)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (7)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (7)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (8)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (8)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (9)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (9)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (5)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (5)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (4)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (4)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (3)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (3)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (2)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (2)
Raúl López
1.
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (1)
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (1)
Raúl López