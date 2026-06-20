Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes de la final de la Copa da Costa juvenil, con el Sofán campeón

Los carballeses vencieron 3-1 al Outes en la gran final disputada en Baio

Redacción
20/06/2026 21:49
Final de la Copa da Costa juvenil (28)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (28)
Final de la Copa da Costa juvenil (28)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (24)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (24)
Final de la Copa da Costa juvenil (24)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (25)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (25)
Final de la Copa da Costa juvenil (25)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (29)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (29)
Final de la Copa da Costa juvenil (29)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (30)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (30)
Final de la Copa da Costa juvenil (30)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (27)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (27)
Final de la Copa da Costa juvenil (27)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (26)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (26)
Final de la Copa da Costa juvenil (26)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (31)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (31)
Final de la Copa da Costa juvenil (31)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (20)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (20)
Final de la Copa da Costa juvenil (20)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (21)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (21)
Final de la Copa da Costa juvenil (21)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (22)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (22)
Final de la Copa da Costa juvenil (22)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (23)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (23)
Final de la Copa da Costa juvenil (23)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (18)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (18)
Final de la Copa da Costa juvenil (18)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (19)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (19)
Final de la Copa da Costa juvenil (19)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (17)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (17)
Final de la Copa da Costa juvenil (17)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (16)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (16)
Final de la Copa da Costa juvenil (16)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (15)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (15)
Final de la Copa da Costa juvenil (15)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (13)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (13)
Final de la Copa da Costa juvenil (13)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (10)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (10)
Final de la Copa da Costa juvenil (10)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (11)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (11)
Final de la Copa da Costa juvenil (11)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (12)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (12)
Final de la Copa da Costa juvenil (12)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (14)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (14)
Final de la Copa da Costa juvenil (14)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (9)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (9)
Final de la Copa da Costa juvenil (9)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (8)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (8)
Final de la Copa da Costa juvenil (8)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (7)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (7)
Final de la Copa da Costa juvenil (7)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (6)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (6)
Final de la Copa da Costa juvenil (6)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (5)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (5)
Final de la Copa da Costa juvenil (5)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (4)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (4)
Final de la Copa da Costa juvenil (4)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (3)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (3)
Final de la Copa da Costa juvenil (3)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (2)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (2)
Final de la Copa da Costa juvenil (2)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (1)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (1)
Final de la Copa da Costa juvenil (1)
Raúl López
Final de la Copa da Costa juvenil (32)
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (32)
Final de la Copa da Costa juvenil (32)
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

Final de la Copa da Costa juvenil (28)

Las imágenes de la final de la Copa da Costa juvenil, con el Sofán campeón
Redacción
Onda Atlántica, competicion de salvamento en Razo (11)

En imágenes, el campeonato de salvamento y socorrismo en Razo
Redacción
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (1)

Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje
Redacción
'Os susurrosdos antergos' (11)

La exposición colectiva 'O susurro dos antergos', en imágenes
Redacción