Galerías
Las imágenes de la final de la Copa da Costa juvenil, con el Sofán campeón
Los carballeses vencieron 3-1 al Outes en la gran final disputada en Baio
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (28)
Final de la Copa da Costa juvenil (28)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (24)
Final de la Copa da Costa juvenil (24)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (25)
Final de la Copa da Costa juvenil (25)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (29)
Final de la Copa da Costa juvenil (29)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (30)
Final de la Copa da Costa juvenil (30)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (27)
Final de la Copa da Costa juvenil (27)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (26)
Final de la Copa da Costa juvenil (26)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (31)
Final de la Copa da Costa juvenil (31)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (20)
Final de la Copa da Costa juvenil (20)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (21)
Final de la Copa da Costa juvenil (21)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (22)
Final de la Copa da Costa juvenil (22)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (23)
Final de la Copa da Costa juvenil (23)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (18)
Final de la Copa da Costa juvenil (18)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (19)
Final de la Copa da Costa juvenil (19)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (17)
Final de la Copa da Costa juvenil (17)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (16)
Final de la Copa da Costa juvenil (16)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (15)
Final de la Copa da Costa juvenil (15)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (13)
Final de la Copa da Costa juvenil (13)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (10)
Final de la Copa da Costa juvenil (10)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (11)
Final de la Copa da Costa juvenil (11)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (12)
Final de la Copa da Costa juvenil (12)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (14)
Final de la Copa da Costa juvenil (14)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (9)
Final de la Copa da Costa juvenil (9)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (8)
Final de la Copa da Costa juvenil (8)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (7)
Final de la Copa da Costa juvenil (7)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (6)
Final de la Copa da Costa juvenil (6)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (5)
Final de la Copa da Costa juvenil (5)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (4)
Final de la Copa da Costa juvenil (4)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (3)
Final de la Copa da Costa juvenil (3)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (2)
Final de la Copa da Costa juvenil (2)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (1)
Final de la Copa da Costa juvenil (1)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa juvenil (32)
Final de la Copa da Costa juvenil (32)
Raúl López