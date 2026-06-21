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Diario de Ferrol

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El ascenso del Xallas, en imágenes

Sube a Primera Futgal tras empatar sin goles ante el Castros y hacer valer el 0-1 de la ida

Redacción
21/06/2026 22:40
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (18)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (18)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (18)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (16)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (16)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (16)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (21)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (21)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (21)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (20)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (20)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (20)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (17)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (17)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (17)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (22)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (22)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (22)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (23)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (23)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (23)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (13)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (13)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (13)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (12)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (12)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (12)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (14)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (14)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (14)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (15)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (15)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (15)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (11)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (11)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (11)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (10)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (10)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (10)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (9)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (9)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (9)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (8)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (8)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (8)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (7)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (7)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (7)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (5)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (5)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (5)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (2)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (2)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (2)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (3)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (3)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (3)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (4)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (4)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (4)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (6)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (6)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (6)
Raúl López
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (1)
1.
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (1)
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (1)
Raúl López

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