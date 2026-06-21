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Diario de Ferrol

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El Cee es equipo de la Liga da Costa

Se impuso 2-0 al Seaia en la vuelta de la gran final de ascenso disputada este domingo en San Paio de Refoxos. Los ceenses ya traían ventaja tras el 1-3 de la ida.

Redacción
21/06/2026 17:37
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (37)
1.
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (37)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (37)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (34)
1.
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (34)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (34)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (35)
1.
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (35)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (35)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (32)
1.
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (32)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (32)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (36)
1.
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (36)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (36)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (31)
1.
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (31)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (31)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (38)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (38)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (38)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (33)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (33)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (33)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (30)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (30)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (30)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (29)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (29)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (29)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (28)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (28)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (28)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (27)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (27)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (27)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (26)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (26)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (26)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (25)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (25)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (25)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (24)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (24)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (24)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (22)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (22)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (22)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (23)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (23)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (23)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (21)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (21)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (21)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (20)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (20)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (20)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (19)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (19)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (19)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (18)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (18)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (18)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (17)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (17)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (17)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (15)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (15)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (16)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (16)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (16)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (14)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (14)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (14)
Raúl López
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (1)
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (1)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (1)
Raúl López

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