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El Cee es equipo de la Liga da Costa
Se impuso 2-0 al Seaia en la vuelta de la gran final de ascenso disputada este domingo en San Paio de Refoxos. Los ceenses ya traían ventaja tras el 1-3 de la ida.
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (37)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (37)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (34)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (34)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (35)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (35)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (32)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (32)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (36)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (36)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (31)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (31)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (38)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (38)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (33)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (33)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (30)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (30)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (29)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (29)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (28)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (28)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (27)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (27)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (26)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (26)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (25)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (25)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (24)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (24)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (22)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (22)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (23)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (23)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (21)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (21)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (20)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (20)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (19)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (19)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (18)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (18)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (17)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (17)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (15)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (15)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (16)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (16)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (14)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (14)
Raúl López
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Ascenso del Cee a la Liga da Costa (1)
Ascenso del Cee a la Liga da Costa (1)
Raúl López