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Diario de Ferrol

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El Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete, en imágenes

El conjunto carballés se impuso 3-1 en la gran final disputada este domingo ante el Outes en O Conco (Dumbría)

Redacción
21/06/2026 17:43
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (4)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (4)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (4)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (1)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (1)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (1)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (5)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (5)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (5)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (3)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (3)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (3)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (2)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (2)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (2)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (19)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (19)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (19)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (18)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (18)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (18)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (17)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (17)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (17)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (16)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (16)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (16)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (12)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (12)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (12)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (13)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (13)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (13)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (14)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (14)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (14)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (15)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (15)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (15)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (11)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (11)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (11)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (10)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (10)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (10)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (9)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (9)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (9)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (8)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (8)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (8)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (7)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (7)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (7)
Raúl López
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (6)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (6)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (6)
Raúl López

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