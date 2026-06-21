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El Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete, en imágenes
El conjunto carballés se impuso 3-1 en la gran final disputada este domingo ante el Outes en O Conco (Dumbría)
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (4)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (4)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (1)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (1)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (5)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (5)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (3)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (3)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (2)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (2)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (19)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (19)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (18)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (18)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (17)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (17)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (16)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (16)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (12)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (12)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (13)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (13)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (14)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (14)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (15)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (15)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (11)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (11)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (10)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (10)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (9)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (9)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (8)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (8)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (7)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (7)
Raúl López
1.
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (6)
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (6)
Raúl López