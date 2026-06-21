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La romería de Santo Hadrián, en imágenes

Malpica celebra este domingo su tradicional festejo

Redacción
21/06/2026 17:00
Romería de Santo Hadrián en Malpica (34)
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