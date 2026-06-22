Todas las imágenes del pregón del San Xoán

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Mar Casal
22/06/2026 21:52
El pregón de la investigadora carballesa Verónica Bolón abrió este lunes la semana grande del San Xoán de Carballo
1.
El pregón de las fiestas de San Xoán de Carballo
El pregón de la investigadora carballesa Verónica Bolón abrió este lunes la semana grande del San Xoán de Carballo
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