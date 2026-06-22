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Todas las imágenes del pregón del San Xoán
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El pregón de las fiestas de San Xoán de Carballo
El pregón de la investigadora carballesa Verónica Bolón abrió este lunes la semana grande del San Xoán de Carballo
Mar Casal
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