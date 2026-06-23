Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Cachela de San Xoán en el San Cristovo carballés

Los jóvenes celebran las fiestas en el barrio carballés

Redacción
23/06/2026 23:40
Cachela en el San Cristovo carballés (3)
1.
Cachela en el San Cristovo carballés (3)
Cachela en el San Cristovo carballés (3)
Cachela en el San Cristovo carballés (2)
1.
Cachela en el San Cristovo carballés (2)
Cachela en el San Cristovo carballés (2)
Cachela en el San Cristovo carballés (1)
1.
Cachela en el San Cristovo carballés (1)
Cachela en el San Cristovo carballés (1)
Mar Casal
Cachela de San Cristovo (9)
1.
Cachela de San Cristovo (9)
Cachela de San Cristovo (9)
Cachela de San Cristovo (8)
1.
Cachela de San Cristovo (8)
Cachela de San Cristovo (8)
Cachela de San Cristovo (7)
1.
Cachela de San Cristovo (7)
Cachela de San Cristovo (7)
Cachela de San Cristovo (6)
1.
Cachela de San Cristovo (6)
Cachela de San Cristovo (6)
Cachela de San Cristovo (5)
1.
Cachela de San Cristovo (5)
Cachela de San Cristovo (5)
Cachela de San Cristovo (4)
1.
Cachela de San Cristovo (4)
Cachela de San Cristovo (4)
Cachela de San Cristovo (3)
1.
Cachela de San Cristovo (3)
Cachela de San Cristovo (3)
Cachela de San Cristovo (2)
1.
Cachela de San Cristovo (2)
Cachela de San Cristovo (2)
Cachela de San Cristovo (1)
1.
Cachela de San Cristovo (1)
Cachela de San Cristovo (1)
Cachela de San Cristovo (11)
1.
Cachela de San Cristovo (11)
Cachela de San Cristovo (11)
Cachela de San Cristovo (12)
1.
Cachela de San Cristovo (12)
Cachela de San Cristovo (12)
Cachela de San Cristovo (10)
1.
Cachela de San Cristovo (10)
Cachela de San Cristovo (10)
Mar Casal
Cachela en el San Cristovo carballés
1.
Cachela en el San Cristovo carballés
Cachela en el San Cristovo carballés
Mar Casal
Cachelas en el San Cristovo carballés
1.
Cachelas en el San Cristovo carballés
Cachelas en el San Cristovo carballés
Mar Casal

Lo más leído

Te puede interesar

Cachela del San Xoán carballés (20)

Así ardió la gran cachela del San Xoán de Carballo
Redacción
Sardiñada de la calle Xúpiter (10)

Los vecinos de la calle Xúpiter de Carballo celebran su tradicional sardiñada
Redacción
Cachela en el San Cristovo carballés (3)

Cachela de San Xoán en el San Cristovo carballés
Redacción
Gran sardiñada popular en Carballo (50)

Carballo disfruta de la gran sardiñada de Rego da Balsa
Redacción