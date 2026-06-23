Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Carballo disfruta de la gran sardiñada de Rego da Balsa

La queda de la cachela será a medianoche

Redacción
23/06/2026 22:21
Gran sardiñada popular en Carballo (50)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (50)
Gran sardiñada popular en Carballo (50)
Gran sardiñada popular en Carballo (49)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (49)
Gran sardiñada popular en Carballo (49)
Gran sardiñada popular en Carballo (48)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (48)
Gran sardiñada popular en Carballo (48)
Gran sardiñada popular en Carballo (47)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (47)
Gran sardiñada popular en Carballo (47)
Gran sardiñada popular en Carballo (43)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (43)
Gran sardiñada popular en Carballo (43)
Gran sardiñada popular en Carballo (44)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (44)
Gran sardiñada popular en Carballo (44)
Gran sardiñada popular en Carballo (45)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (45)
Gran sardiñada popular en Carballo (45)
Gran sardiñada popular en Carballo (46)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (46)
Gran sardiñada popular en Carballo (46)
Gran sardiñada popular en Carballo (42)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (42)
Gran sardiñada popular en Carballo (42)
Gran sardiñada popular en Carballo (41)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (41)
Gran sardiñada popular en Carballo (41)
Gran sardiñada popular en Carballo (40)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (40)
Gran sardiñada popular en Carballo (40)
Gran sardiñada popular en Carballo (37)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (37)
Gran sardiñada popular en Carballo (37)
Gran sardiñada popular en Carballo (38)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (38)
Gran sardiñada popular en Carballo (38)
Gran sardiñada popular en Carballo (39)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (39)
Gran sardiñada popular en Carballo (39)
Gran sardiñada popular en Carballo (36)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (36)
Gran sardiñada popular en Carballo (36)
Gran sardiñada popular en Carballo (35)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (35)
Gran sardiñada popular en Carballo (35)
Gran sardiñada popular en Carballo (34)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (34)
Gran sardiñada popular en Carballo (34)
Gran sardiñada popular en Carballo (33)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (33)
Gran sardiñada popular en Carballo (33)
Gran sardiñada popular en Carballo (29)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (29)
Gran sardiñada popular en Carballo (29)
Gran sardiñada popular en Carballo (30)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (30)
Gran sardiñada popular en Carballo (30)
Gran sardiñada popular en Carballo (31)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (31)
Gran sardiñada popular en Carballo (31)
Gran sardiñada popular en Carballo (32)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (32)
Gran sardiñada popular en Carballo (32)
Gran sardiñada popular en Carballo (28)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (28)
Gran sardiñada popular en Carballo (28)
Gran sardiñada popular en Carballo (27)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (27)
Gran sardiñada popular en Carballo (27)
Gran sardiñada popular en Carballo (26)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (26)
Gran sardiñada popular en Carballo (26)
Gran sardiñada popular en Carballo (25)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (25)
Gran sardiñada popular en Carballo (25)
Gran sardiñada popular en Carballo (23)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (23)
Gran sardiñada popular en Carballo (23)
Gran sardiñada popular en Carballo (22)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (22)
Gran sardiñada popular en Carballo (22)
Gran sardiñada popular en Carballo (20)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (20)
Gran sardiñada popular en Carballo (20)
Gran sardiñada popular en Carballo (19)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (19)
Gran sardiñada popular en Carballo (19)
Gran sardiñada popular en Carballo (15)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (15)
Gran sardiñada popular en Carballo (15)
Gran sardiñada popular en Carballo (16)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (16)
Gran sardiñada popular en Carballo (16)
Gran sardiñada popular en Carballo (17)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (17)
Gran sardiñada popular en Carballo (17)
Gran sardiñada popular en Carballo (13)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (13)
Gran sardiñada popular en Carballo (13)
Gran sardiñada popular en Carballo (12)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (12)
Gran sardiñada popular en Carballo (12)
Gran sardiñada popular en Carballo (9)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (9)
Gran sardiñada popular en Carballo (9)
Gran sardiñada popular en Carballo (8)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (8)
Gran sardiñada popular en Carballo (8)
Gran sardiñada popular en Carballo (7)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (7)
Gran sardiñada popular en Carballo (7)
Gran sardiñada popular en Carballo (6)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (6)
Gran sardiñada popular en Carballo (6)
Gran sardiñada popular en Carballo (5)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (5)
Gran sardiñada popular en Carballo (5)
Gran sardiñada popular en Carballo (1)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (1)
Gran sardiñada popular en Carballo (1)
Gran sardiñada popular en Carballo (2)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (2)
Gran sardiñada popular en Carballo (2)
Gran sardiñada popular en Carballo (3)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (3)
Gran sardiñada popular en Carballo (3)
Gran sardiñada popular en Carballo (4)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (4)
Gran sardiñada popular en Carballo (4)
Gran sardiñada popular en Carballo (51)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (51)
Gran sardiñada popular en Carballo (51)
Mar casal

Lo más leído

Te puede interesar

Gran sardiñada popular en Carballo (50)

Carballo disfruta de la gran sardiñada de Rego da Balsa
Redacción
El pregón de la investigadora carballesa Verónica Bolón abrió este lunes la semana grande del San Xoán de Carballo

Todas las imágenes del pregón del San Xoán
Mar Casal
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (18)

El ascenso del Xallas, en imágenes
Redacción
Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete (4)

El Sofán, campeón de la Copa da Costa cadete, en imágenes
Redacción