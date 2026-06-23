Galerías
Carballo disfruta de la gran sardiñada de Rego da Balsa
La queda de la cachela será a medianoche
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (50)
Gran sardiñada popular en Carballo (50)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (49)
Gran sardiñada popular en Carballo (49)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (48)
Gran sardiñada popular en Carballo (48)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (47)
Gran sardiñada popular en Carballo (47)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (43)
Gran sardiñada popular en Carballo (43)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (44)
Gran sardiñada popular en Carballo (44)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (45)
Gran sardiñada popular en Carballo (45)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (46)
Gran sardiñada popular en Carballo (46)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (42)
Gran sardiñada popular en Carballo (42)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (41)
Gran sardiñada popular en Carballo (41)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (40)
Gran sardiñada popular en Carballo (40)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (37)
Gran sardiñada popular en Carballo (37)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (38)
Gran sardiñada popular en Carballo (38)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (39)
Gran sardiñada popular en Carballo (39)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (36)
Gran sardiñada popular en Carballo (36)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (35)
Gran sardiñada popular en Carballo (35)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (34)
Gran sardiñada popular en Carballo (34)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (33)
Gran sardiñada popular en Carballo (33)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (29)
Gran sardiñada popular en Carballo (29)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (30)
Gran sardiñada popular en Carballo (30)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (31)
Gran sardiñada popular en Carballo (31)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (32)
Gran sardiñada popular en Carballo (32)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (28)
Gran sardiñada popular en Carballo (28)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (27)
Gran sardiñada popular en Carballo (27)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (26)
Gran sardiñada popular en Carballo (26)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (25)
Gran sardiñada popular en Carballo (25)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (23)
Gran sardiñada popular en Carballo (23)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (22)
Gran sardiñada popular en Carballo (22)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (20)
Gran sardiñada popular en Carballo (20)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (19)
Gran sardiñada popular en Carballo (19)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (15)
Gran sardiñada popular en Carballo (15)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (16)
Gran sardiñada popular en Carballo (16)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (17)
Gran sardiñada popular en Carballo (17)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (13)
Gran sardiñada popular en Carballo (13)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (12)
Gran sardiñada popular en Carballo (12)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (9)
Gran sardiñada popular en Carballo (9)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (8)
Gran sardiñada popular en Carballo (8)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (7)
Gran sardiñada popular en Carballo (7)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (6)
Gran sardiñada popular en Carballo (6)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (5)
Gran sardiñada popular en Carballo (5)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (1)
Gran sardiñada popular en Carballo (1)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (2)
Gran sardiñada popular en Carballo (2)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (3)
Gran sardiñada popular en Carballo (3)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (4)
Gran sardiñada popular en Carballo (4)
1.
Gran sardiñada popular en Carballo (51)
Gran sardiñada popular en Carballo (51)
Mar casal