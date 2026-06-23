Galerías
Los vecinos de la calle Xúpiter de Carballo celebran su tradicional sardiñada
Es una cita que celebran desde hace años
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Sardiñada de la calle Xúpiter (10)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (9)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (8)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (7)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (6)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (5)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (1)
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Mar Casal
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Sardiñada de la calle Xúpiter (2)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (3)
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Sardiñada de la calle Xúpiter (4)
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