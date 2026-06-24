Galerías
Así ardió la gran cachela del San Xoán de Carballo
La recreación de la antigua estación de trolebuses ha sido la protagonista
1.
Cachela del San Xoán carballés (20)
Cachela del San Xoán carballés (20)
1.
Cachela del San Xoán carballés (17)
Cachela del San Xoán carballés (17)
1.
Cachela del San Xoán carballés (13)
Cachela del San Xoán carballés (13)
1.
Cachela del San Xoán carballés (14)
Cachela del San Xoán carballés (14)
1.
Cachela del San Xoán carballés (15)
Cachela del San Xoán carballés (15)
1.
Cachela del San Xoán carballés (18)
Cachela del San Xoán carballés (18)
1.
Cachela del San Xoán carballés (19)
Cachela del San Xoán carballés (19)
1.
Cachela del San Xoán carballés (16)
Cachela del San Xoán carballés (16)
1.
Cachela del San Xoán carballés (12)
Cachela del San Xoán carballés (12)
1.
Cachela del San Xoán carballés (11)
Cachela del San Xoán carballés (11)
1.
Cachela del San Xoán carballés (10)
Cachela del San Xoán carballés (10)
1.
Cachela del San Xoán carballés (9)
Cachela del San Xoán carballés (9)
1.
Cachela del San Xoán carballés (7)
Cachela del San Xoán carballés (7)
1.
Cachela del San Xoán carballés (8)
Cachela del San Xoán carballés (8)
1.
Cachela del San Xoán carballés (6)
Cachela del San Xoán carballés (6)
1.
Cachela del San Xoán carballés (5)
Cachela del San Xoán carballés (5)
1.
Cachela del San Xoán carballés (4)
Cachela del San Xoán carballés (4)
1.
Cachela del San Xoán carballés (3)
Cachela del San Xoán carballés (3)
1.
Cachela del San Xoán carballés (21)
Cachela del San Xoán carballés (21)
Mar Casal
1.
Cachela del San Xoán carballés (1)
Cachela del San Xoán carballés (1)
1.
Cachela del San Xoán carballés (2)
Cachela del San Xoán carballés (2)