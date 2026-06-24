Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así ardió la gran cachela del San Xoán de Carballo

La recreación de la antigua estación de trolebuses ha sido la protagonista

Redacción
24/06/2026 00:28
Cachela del San Xoán carballés (20)
1.
Cachela del San Xoán carballés (20)
Cachela del San Xoán carballés (20)
Cachela del San Xoán carballés (17)
1.
Cachela del San Xoán carballés (17)
Cachela del San Xoán carballés (17)
Cachela del San Xoán carballés (13)
1.
Cachela del San Xoán carballés (13)
Cachela del San Xoán carballés (13)
Cachela del San Xoán carballés (14)
1.
Cachela del San Xoán carballés (14)
Cachela del San Xoán carballés (14)
Cachela del San Xoán carballés (15)
1.
Cachela del San Xoán carballés (15)
Cachela del San Xoán carballés (15)
Cachela del San Xoán carballés (18)
1.
Cachela del San Xoán carballés (18)
Cachela del San Xoán carballés (18)
Cachela del San Xoán carballés (19)
1.
Cachela del San Xoán carballés (19)
Cachela del San Xoán carballés (19)
Cachela del San Xoán carballés (16)
1.
Cachela del San Xoán carballés (16)
Cachela del San Xoán carballés (16)
Cachela del San Xoán carballés (12)
1.
Cachela del San Xoán carballés (12)
Cachela del San Xoán carballés (12)
Cachela del San Xoán carballés (11)
1.
Cachela del San Xoán carballés (11)
Cachela del San Xoán carballés (11)
Cachela del San Xoán carballés (10)
1.
Cachela del San Xoán carballés (10)
Cachela del San Xoán carballés (10)
Cachela del San Xoán carballés (9)
1.
Cachela del San Xoán carballés (9)
Cachela del San Xoán carballés (9)
Cachela del San Xoán carballés (7)
1.
Cachela del San Xoán carballés (7)
Cachela del San Xoán carballés (7)
Cachela del San Xoán carballés (8)
1.
Cachela del San Xoán carballés (8)
Cachela del San Xoán carballés (8)
Cachela del San Xoán carballés (6)
1.
Cachela del San Xoán carballés (6)
Cachela del San Xoán carballés (6)
Cachela del San Xoán carballés (5)
1.
Cachela del San Xoán carballés (5)
Cachela del San Xoán carballés (5)
Cachela del San Xoán carballés (4)
1.
Cachela del San Xoán carballés (4)
Cachela del San Xoán carballés (4)
Cachela del San Xoán carballés (3)
1.
Cachela del San Xoán carballés (3)
Cachela del San Xoán carballés (3)
Cachela del San Xoán carballés (21)
1.
Cachela del San Xoán carballés (21)
Cachela del San Xoán carballés (21)
Mar Casal
Cachela del San Xoán carballés (1)
1.
Cachela del San Xoán carballés (1)
Cachela del San Xoán carballés (1)
Cachela del San Xoán carballés (2)
1.
Cachela del San Xoán carballés (2)
Cachela del San Xoán carballés (2)

Lo más leído

Te puede interesar

Cachela del San Xoán carballés (20)

Así ardió la gran cachela del San Xoán de Carballo
Redacción
Sardiñada de la calle Xúpiter (10)

Los vecinos de la calle Xúpiter de Carballo celebran su tradicional sardiñada
Redacción
Cachela en el San Cristovo carballés (3)

Cachela de San Xoán en el San Cristovo carballés
Redacción
Gran sardiñada popular en Carballo (50)

Carballo disfruta de la gran sardiñada de Rego da Balsa
Redacción