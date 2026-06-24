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El día grande de San Xoán, en imágenes
Cientos de carballeses se sumaron a los actos religiosos del día de San Xoán
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Misa y procesión de San Xoán en el día grande de las fiestas de Carballo
Los carballeses celebran el día grande de sus fiestas patronales con mucha devoción, música y animación en las calles
Mar Casal
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Misa y procesión de San Xoán en el día grande de las fiestas de Carballo
Los carballeses celebran el día grande de sus fiestas patronales con mucha devoción, música y animación en las calles
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Los carballeses celebran el día grande de sus fiestas patronales con mucha devoción, música y animación en las calles
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Los carballeses celebran el día grande de sus fiestas patronales con mucha devoción, música y animación en las calles
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Los carballeses celebran el día grande de sus fiestas patronales con mucha devoción, música y animación en las calles
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